K&N is al decennialang actief in de auto-industrie en kreeg te maken met aanzienlijke tariefverhogingen. Om de cashflow te vergroten en technologische investeringen te stimuleren, ging het bedrijf in zee met Flexport als douane-expediteur. Het resultaat: zeven keer meer restitutie van invoerrechten. Deze samenwerking leverde het logistieke team van K&N tijd en geld op, met als ultiem doel meer beschikbaar kapitaal. En als bonus ging het terugbetalen ook nog eens een stuk sneller: wat eerst nog een week kostte, is nu in een kwartiertje gedaan.