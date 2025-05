Als missiegedreven retailer maakte O My Bag zich grote zorgen over de uitstoot van zijn transport. Maar met zo’n complexe wereldwijde supply chain was het doorvoeren van veranderingen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom besloot O My Bag om samen met Flexport hun duurzaamheidskloof te dichten en vast te stellen wat hun exacte uitstoot was. Dit leidde alleen al in 2021 tot 18% minder CO₂-uitstoot.