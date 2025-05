Het beheren van logistiek is echt teamwork. Maar omdat er bij elke zending zoveel spelers (en tijdzones) betrokken zijn, kunnen gaten in de communicatie en samenwerking je bedrijf op een achterstand zetten.

53% van de leidinggevenden zegt dat het hun voornaamste doel is om groei te stimuleren met behulp van investeringen in supply chain-technologie. Maar dat kan alleen als directe communicatie binnen de supply chain op één plek gecentraliseerd is.

Het is tijd om de gaten in je supply chain te dichten en snel en accuraat op veranderingen te kunnen inspelen.