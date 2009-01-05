UPS

您可以根据以下步骤估算使用 UPS 作为尾程运输方式的费用。如果您按了 "Accept the Charges" (接受费用) 也不用担心，您可以在 24 小时内取消订单。

在卖家中心的第 2 部分中选择 “SPD (小包裹派送)” 和 “UPS”

完成输入第3 部分 "Section 3: Shipment Packing" 的货运包装资料：

填入纸箱重量 (纸箱尺寸可选择不填写)

按 " Confirm " 确认

估算出来的运费将在第 4 部分的 Shipping Charges 里显示。

切勿按 "Accept charges"。

_注意：_DHL 可能是送货到位于德国指定亚马逊仓库的唯一小包裹运送选择。由于 DHL 不允许任何非亚马逊卖家的人协调 DHL 取件，Flexport 只能与 UPS 协调 SPD 取件。

Flexport LTL (零担运输) 或 Flexport FTL (整车包车运输)

如果您对使用 Flexport LTL (散货车) 或 Flexport FTL (柜车) 有兴趣的话，您可以跟我们的团队联系，我们会在平台上为您提供详细的报价。

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