Carbon Tax Surcharge
The Carbon Tax Surcharge is a single flat fee applied to container movements at or via the ports of Prince Rupert and Vancouver.
This surcharge reflects the charges implemented by ocean carriers as a result of the British Columbia Carbon Tax policy.
If applicable, a Carbon Tax Surcharge will appear on your Flexport quote or invoice as a destination charge.