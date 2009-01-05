Skip to content
Glossary

Carbon Tax Surcharge

The Carbon Tax Surcharge is a single flat fee applied to container movements at or via the ports of Prince Rupert and Vancouver.

Carbon Tax Surcharge

What is a Carbon Tax Surcharge? 

This surcharge reflects the charges implemented by ocean carriers as a result of the British Columbia Carbon Tax policy.

If applicable, a Carbon Tax Surcharge will appear on your Flexport quote or invoice as a destination charge.

